Twee opgevers in de Tour de France, waarvan eentje om wél héél ... leuke reden

In de Tour de France komen er nog vijf zware ritten aan vanaf woensdag. En dus is de vraag of iedereen wel Nice kan en wil halen - zeker gezien de Olympische Spelen er ook heel snel aankomen.

Het aantal opgevers in de Tour de France is inmiddels van 26 naar 28 gestegen. Aan de start van de zeventiende etappe zullen we geen Phil Bauhaus meer zien en ook geen Elmar Reinders. Dat is offiiceel bekendgemaakt.

De Duitse sprinter Phil Bauhaus eindigde dinsdag nog knap tweede en verzamelde een paar mooie ereplaatsen deze Tour de France, maar beseft dat hij in de laatste vijf dagen geen ereplaatsen meer kan verzamelen.

📣 @PhilBauhaus will not start stage 17 @LeTour.



Phil leaves the Tour de France with five top-ten finishes, including yesterday’s 2nd place finish in Nîmes.



📸 @SprintCycling pic.twitter.com/4a178A7FB5 — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) July 17, 2024

En hij is niet de enige die de Tour de France moet verlaten. Ook bij Jayco AlUla moeten ze verder met een renner minder. Al hebben ze daar wel heel goed nieuws te melden, want het gaat over heuglijk nieuws.

Elmar Reinders is gisteren namelijk vader geworden van zijn eerste kindje. Daarom is hij vliegensvlug na de rit naar Nederland vertrokken. We wensen Reinders en zijn familie bij deze dan ook een dikke proficiat met de geboorte!