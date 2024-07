Zonder declassering stond Philipsen in het groen - ook José De Cauwer heeft daar wat over te zeggen

De kloof in de strijd om de groene trui in de Tour de France is plots nog amper 32 punten. In de wetenschap dat Jasper Philipsen in het begin van de Tour door een declassering heel wat punten kwijtspeelde is dat extra zuur.

Jasper Philipsen sprintte zich op vier juli opnieuw naar een knappe tweede plaats in de Tour de France, maar werd uiteindelijk gedeclasseerd. Hij kreeg ook nog eens dertien extra strafpunten op zijn conto, een zwaar bilan.

Zo verloor hij zelf 43 (30+13) punten, terwijl Biniam Girmay in de kering van drie naar twee ging en dus tien punten extra kreeg. Zonder de declassering had Philipsen nu dus 21 punten meer dan Girmay, in plaats van een achterstand van 32 punten.

Is het een beetje advocaat van de duivel spelen? José De Cauwer is duidelijk in zijn reactie bij Sporza over de hele zaak: "Daar moet je geen advocaat van de duivel voor zijn, hé. Gewoon advocaat is ook goed", kon er een lachje af.

Advocaat van de duivel?

"Was daar een reden toe? Misschien de optelling van, maar daar hebben we het al genoeg over gehad." Eerder had De Cauwer zich al vrij kritisch uitgelaten over hoe de jury tot de beslissing was gekomen in het begin van de Tour.

"Het is een opeenstapeling van gebeurtenissen. Terwijl dat eigenlijk niet zou mogen. Je mag nooit de dag ervoor meenemen in je beslissing. Je mag buitenspel in een vorige match niet aangrijpen om dat vandaag wel te fluiten", aldus De Cauwer toen.