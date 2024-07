Zeeman en Pogacar ontkennen beschuldiging: "Spijkers op laag water zoeken"

Enkele dagen geleden was er heel wat te doen over koolstofmonoxide rebreathers, waarvan UAE Team Emirates en en Visma-Lease a Bike gebruik van zouden maken. Merijn Zeeman en Tadej Pogacar ontkennen dat echter.

Met rebreathers gevuld met koolstofmonoxide (CO) meten wielerteams de hemoglobine in het bloed van hun renners. Teams zoals UAE Team Emirates en Visma-Lease a Bike zouden echter nog een andere functie ontdekt hebben.

Door het apparaat regelmatig te gebruiken, kan het de VO₂max beïnvloeden en de maximale zuurstofopname verhogen. Daarmee zou het effect van een hoogtestage kunstmatig worden nagebootst.

Het veelvuldig gebruik van de rebreathers met koolstofmonoxide (CO), een giftig gas, is wel gevaarlijk en dus controversieel. "Als je het langdurig gebruikt, is het enorm ongezond voor je lichaam", zei Sep Vanmarcke bij Vive le vélo.

Zeeman en Pogacar ontkennen misbruik rebreathers

Merijn Zeeman ontkent het misbruik van de koolstofmonoxide rebreathers. "Een opgeblazen verhaal. Dat heet spijkers op laag water zoeken. Het is gewoon de meest gebruikte methode om de hemoglobine-massa te meten, een methode die al jarenlang meegaat", zegt hij bij HLN.

Ook Pogacar zegt het niet te misbruiken. "Het is een test die we doen om te zien hoe je op een hoogtestage reageert. Je ademt dan in en uit met een ballon. Dat wordt na twee weken herhaald, om te zien wat het effect is. Maar het is niets bijzonders", citeert De Telegraaf de gele trui.