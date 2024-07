Evenepoel verliest de strijd voor tweede plaats op het veld van eer, Pogacar rekent nogmaals af met sterke Vingegaard

Remco Evenepoel heeft er alles aan gedaan. Het levert hem geen tweede plek in het Tour-klassement op, want Vingegaard had een betere dag. Pogacar gaf die laatste nog lik op stuk in een sprint met twee.

De Tour komt zondag aan in Nice, maar daar vertrok ook al de voorlaatste rit. Pogacar had aangekondigd een ontsnapping te laten wegrijden. De etappe begon met een opvallend moment met Van der Poel in de hoofdrol en het hele peloton zou al snel versplinterd geraken op de Col de Braus. Mas kwam als eerste boven de top.

Armirail en Kelderman haalden hem bij in de afdaling. Op de Turini dikte de kopgroep aan, met Bardet, Carapaz, Geniets, Johannessen, Soler, Stuyven en Tratnik die kwamen aansluiten. Carapaz pakte op de top belangrijke punten voor de bollentrui. In de groep der favorieten liet Evenepoel Soudal Quick-Step het tempo dicteren.

Carapaz zeker van bollen

Ook op de Col de La Colmiane kwam Carapaz als eerste boven: de Ecuadoriaan is zo verzekerd van de eindzege in het bergklassement. Het was dan nog uitkijken hoe de strijd om de ritzege zich zou voltrekken. De vluchters begonnen aan de slotklim, de Col de la Couillole, met een voorgift van drie minuten op de groep gele trui.

Van Wilder gaf alles tot het begin van de klim, waarna Hirt overnam. Door de werken van Soudal Quick-Step moesten ze ook vooraan snelheid maken. Tot 12 kilometer van het einde hield een sterke Stuyven het daar vol. Mas en Carapaz waren in de kopgroep de sterksten. De Spaanstalige renners gingen met hun tweetjes verder.

Evenepoel eindigt Tour als derde

Na het werk van Hirt en daarna Landa probeerde Evenepoel een versnelling. Vingegaard en Pogacar gaven geen krimp. Ook een tweede aanval van Evenepoel werd beantwoord en Vingegaard counterde hem succesvol. Gespeeld en verloren voor de witte trui, maar wel bijzonder eervol. Evenepoel eindigt de Tour als derde.

De twee Tourwinnaars geraakten in de kop van de koers. Mas haakte af in de voorlaatste kilometer. Carapaz klampte nog een kilometer langer aan, maar was er dan toch aan voor de moeite. Zonder er veel te doen kwam Pogacar toch weer in een positie om te winnen. Hij spurtte Vingegaard uit het wiel op weg naar ritzege 5.