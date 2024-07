Pogacar heeft mooie woorden voor Vingegaard en geeft Evenepoel moed: "Soudal Quick-Step speelde mij in de kaart"

Onverwacht is Tadej Pogacar toch weer de triomfator. Evenepoel en Soudal Quick-Step maakten koers, waardoor de vlucht niet voorop bleef. Pogacar maakte het dan maar af na een duel met Vingegaard.

"Ik heb er van genoten. Het is niet gegaan zoals gepland, maar ik kan niet bljier zijn", glundert Pogacar in het flashinterview. Hij was van plan om de ontsnapping voorop te laten blijven. "Ik was heel verrast hoe de koers ontplofte op de Col de Braus. Eén van mijn favoriete beklimmingen uit de regio. We deden een supergoede job."

Vooral door iemand mee vooruit te sturen. "Het was goed dat Soler in de ontsnapping zat. We wilden in groep naar de aankomst rijden, maar Soudal Quick-Step probeerde tijd te pakken op Jonas Vingegaard of de ritzege te pakken. Dat speelde mij in de kaart. Mijn vijf ritzeges? "Als je mij dit voor de Tour gezegd had, had ik het niet geloofd."

Buitenaardse Tour voor Pogacar

"Het is buitenaards", gooit Pogacar er nog wat grootspraak tegenaan. "Ik hoop deze zege te delen met de ploegmaats. Vingegaard had enkele lastige dagen, maar hij heeft getoond dat hij niet gemakkelijk te kraken is. Hij is een echte vechter. Hij was supersterk. Vijf ritzeges is meer dan genoeg. Eén ritzege of de gele trui ook."

Dat zal wel, maar Pogacar zal toch wel voor etappezege nummer 6 gaan in de afsluitende tijdrit van Monaco naar Nice? "Als ik hele goede benen hebben, zullen we zien. Het is een gevaarlijke tijdrit en we moeten veilig in Nice geraken. Misschien ga ik wat meer van het publiek genoten", is de gele trui nog niet zeker of hij voluit gaat.

Evenepoel kandidaat-winnaar in tijdrit

Als Pogacar beslist om de tijdrit op zekerheid te rijden, dan zou dat uiteraard geweldig nieuws zijn voor Remco Evenepoel. In dat geval is hij al verlost van zijn belangrijkste concurrent voor de ritzege.