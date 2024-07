Eindwinnaar Tadej Pogacar zet de puntjes op de i in slottijdrit, Remco Evenepoel krijgt stevige tik

Eindwinnaar Tadej Pogacar heeft ook de laatste rit in de Tour gewonnen. Remco Evenepoel kreeg een stevige tik van de gele trui in de slottijdrit.

Voor het eerst sinds 1989 stond er nog eens een tijdrit op het programma op de slotdag van de Tour de France. Tussen Monaco en Nice moesten de renners 33,7 seconden afwerken, met onderweg La Turbie (8,2 km aan 5,7% gemiddeld) en de Col d'Eze (1,6 km aan 8,8% gemiddeld).

Lenny Martinez (Groupama-FDJ) en Harold Tejada (Astana) zetten de eerste referentietijden neer, maar het was wachten op Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar voor de strijd om de ritzege.

Pogacar heerst ook in de slottijdrit van de Tour

Op het eerste tussenpunt na 11 kilometer, op de top van La Turbie, zette Pogacar de toptijd neer. Vingegaard moest 7 seconden toegeven, Evenepoel volgde al op 26 seconden. Dat zette zich door bij tussenpunt twee.

Op de Col d'Eze had Pogacar al een voorsprong van 24 seconden op Vingegaard en maar liefst 51 seconden op Evenepoel. In de afdaling breidde Pogacar zijn voorsprong uit naar 1'04 op Vingegaard en 1'28" op Evenepoel.

Pogacar bolde op het einde nog wat uit, maar had aan de streep toch een minuut over op Vingegaard en Evenepoel. Zijn zesde ritwinst in deze Tour, die ook voor de derde keer de Tour wint. Remco Evenepoel is de beste jongere en eindigt als derde.

