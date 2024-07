Had Pogacar Vingegaard de zege moeten schenken? Serge Pauwels laat er geen twijfel over bestaan

Tadej Pogacar pakte zaterdag al zijn vijfde ritzege in de Tour. De Sloveen sprintte weg van Jonas Vingegaard en paktte wat tegen zijn zin de ritzege.

Nadat Tadej Pogacar vrijdag Matteo Jorgenson nog van de zege hield op Isola 2000 wilden de Sloveen en UAE Team Emirates de vluchters een kans geven in de voorlaatste etappe. Maar het draaide dus anders uit.

Soudal Quick-Step voerde het tempo op en bracht het peloton dichter bij de vluchters. Na de aanvallen van Evenepoel reden Vingegaard en Pogacar samen naar vluchters Mas en Carapaz toe. Vingegaard deed het grootste deel van het kopwerk.

Pogacar moest Vingegaard zege niet gunnen

Pogacar kende in de laatste 200 meter geen genade en sprintte nog zeven seconden weg van Vingegaar. De Sloveen pakte zo zijn vijfde ritzege in deze Tour. En dat zorgde nadien weer voor wat discussie.

"Er gingen enkele stemmen op of de Sloveen de zege moest gunnen aan Vingegaard, maar daar deed Pogacar duidelijk niet aan mee. En maar goed ook", zegt Serge Pauwels bij Sporza Tour.



"Dit is topsport, daar is geen plaats voor cadeaus", vindt de ex-renner. "Hij is gewoon de beste en heeft zoveel gekregen van zijn ploegmaats. Dit is zijn manier om hen terug te betalen."