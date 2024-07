Verrassende keuze? Intermarché-Wanty maakt stevige stunt met Biniam Girmay bekend

Intermarché-Wanty heeft het contract van Biniam Girmay verlengd tot eind 2028. De Eritreeër had nog een contract tot eind 2026, maar dat wordt nu dus opengebroken. Voor Girmay een heel logische keuze.

"Intermarché-Wanty is een familie voor mij. Het is de perfecte ploeg om mijn doelen te behalen. Het team heeft me altijd gesteund, onder alle omstandigheden. Ze hebben me vertrouwen blijven geven, zelfs in de meest moeilijke tijden."

"Het is een bewuste keuze om mijn avontuur hier verder te zetten. Ik geloof erin dat we nog meer grote dingen kunnen neerzetten samen en ik kijk al uit naar die doelen, te beginnen met de Olympische Spelen."

De Waalse ploeg haalde Girmay in augustus 2021 binnen toen hij de overstap maakte van het ProTeam Delko. In 2022 brak Girmay helemaal door met een zege in Gent-Wevelgem en een etappe in de Giro.

Vorig jaar kende Girmay veel pech en won hij maar twee keer. Dit jaar gaf hij in rit vier van de Giro op na een val, waardoor hij zich op de Tour richtte. Geen slechte keuze, want Girmay won drie ritten en de groene trui.

