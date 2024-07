📷 Thibau Nys en zijn vriendin Anna hebben iets te vieren

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen Ronde van Wallonië voor Thibau Nys, hij kon door een knieblessure even niet trainen. Ondertussen heeft hij wel iets te vieren met zijn vriendin Anna.

Thibau Nys zou deze week normaal gezien de Ronde van Wallonië rijden. Er zit geen tijdrit in de rittenkoers, waardoor Nys meer kans maakte op de eindwinst. "Thibau had er echt zijn zinnen op gezet", zei vader Sven Nys bij Derailleur van Pickx Sports.

Na het BK nam Nys wat vakantie, maar toen hij opnieuw begon te trainen kreeg hij last van zijn knie. Nys onderging een MRI-scan, maar daar was niets op te zien. Ondertussen is Nys opnieuw beginnen trainen, maar te weinig voor de Ronde van Wallonië.

De eerstvolgende wedstrijden van Thibau Nys zouden de Ronde van Polen (12 tot 18 augustus) en de Bretagne Classic (25 augustus) moeten worden. Daar wil hij zijn zegereeks van het voorjaar voortzetten.

Nys drie jaar samen met vriendin Anna

Ondertussen heeft Nys ook iets te vieren met zijn Nederlandse vriendin Anna Eikendal. De twee vormen ondertussen al drie jaar een koppel. Dat maakten ze bekend op hun sociale media met een foto.

Eind november kondigde Anna al aan dat er plannen zijn om samen te wonen. "Thibau heeft een grond gekocht in Baal, het architectenplan is ingediend. Na een relatie van bijna drie jaar kijken we enorm uit naar ons eigen stekje", zei ze bij HLN.