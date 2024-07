Tadej Pogacar doorbreekt de stilte en onthult waarom hij past voor de Olympische Spelen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar zal er niet bij zijn op de Olympische Spelen in Parijs. De Sloveen heeft nu ook zelf gereageerd op zijn afwezigheid.

De olympische tijdrit zou Tadej Pogacar al zeker aan zich voorbij laten gaan, het Sloveens Olympisch Comité bevestigde maandagavond dat Pogacar ook de wegrit niet zal rijden. Al was er speculatie over de reden.

Er is natuurlijk vermoeidheid. Pogacar beperkte zijn programma in het voorjaar met de Strade Bianche, de Ronde van Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen reed echter ook de Giro en de Tour.

Maar er is ook de niet-selectie van zijn verloofde Urska Zigart. Ze werd in juni Sloveens kampioene op weg en in het tijdrijden, maar Eugenia Bujak (35) en Urska Pintar (38) kregen de voorkeur op Zigart. Iets wat Pogacar niet begreep.

Pogacar te vermoeid voor de Spelen

Op zijn sociale media heeft Pogacar nu zelf meer uitleg gegeven over zijn afwezigheid op de Spelen. "Na enkele intense maanden heb ik wat rust nodig. Daarna zal ik me voorbereiden op het WK (in Zürich, nvdr.)."

"Ik kijk er al naar uit om daar de Sloveense kleuren weer met trots te mogen verdedigen. Ik wil mijn vervanger Domen Novak en alle andere atleten het beste wensen op de Olympische Spelen." Over Zigart zwijgt Pogacar dus in alle talen.