Mathieu van der Poel trekt duidelijke conclusie uit teleurstellende Tour de France

Mathieu van der Poel kon in de Tour opnieuw geen potten breken. De wereldkampioen heeft zijn focus volledig op de olympische wegrit gelegd.

Voor het tweede jaar op rij stelde Mathieu van der Poel teleur in de Tour. We zagen de wereldkampioen wel eens een sprint aantrekken voor Jasper Philipsen of meegaan in een (kansloze) vlucht, maar meer niet.

Van der Poel trekt dan ook zijn lessen. "Ik ben een eendagsrenner. Dat is hier wel weer duidelijk geworden", concludeert de wereldkampioen bij NU.nl. Telkens hij in een vlucht zat, wist Van der Poel dat hij kansloos was voor de ritzege.

Van der Poel wil scoren op de Spelen

Maar net als vorig jaar zat Van der Poel tijdens de Tour al met een ander doel in zijn hoofd. Vorig jaar het WK in Glasgow, nu de Olympische Spelen in Parijs. Vorig jaar lukte pakte dat goed uit, daar hoopt hij dit jaar opnieuw op.

"Het is wat kort door de bocht om deze Tour een trainingskamp voor de Spelen te noemen. Maar zo'n aanval als in de Pyreneeën doe ik wel puur om mezelf een prikkel te geven", geeft Van der Poel toe.

Dat Van der Poel veel waarde hecht aan de Spelen, mag duidelijk zijn. Hij verkiest goud op de Spelen boven de Ronde van Vlaanderen. "Omdat de Spelen sportoverstijgend zijn. Het leeft meer bij de mensen, het heeft meer aanzien."