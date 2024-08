Done deal: Tadej Pogacar haalt toprenner weg bij concurrent

UAE Team Emirates wil ook de volgende seizoenen knallen met Tadej Pogacar. En dan is ook de vraag welke helpers hem zullen komen helpen. Nu hebben ze bij UAE Team Emirates in ieder geval alweer raak getroffen.

Jhonatan Narvaez wordt een ploegmaat van Tadej Pogacar. Hij tekent voor twee jaar bij UAE Team Emirates. Daarmee verandert hij eindelijk nog eens van ploeg, want de Ecuadoriaan was al zes jaar actief bij INEOS - Grenadiers.

De renner is een van de kandidaten op een Olympische medaille in Parijs, de komende twee jaar zal hij mogelijk in de Tour de France ook van waarde kunnen zijn voor Tadej Pogacar en de rest van UAE Team Emirates.

De 27-jarige puncheur heeft ondertusesn al elf professionele overwinningen op zijn naam staan, met name twee etappezeges in de Giro D'Italia in 2020 en 2024, naast een gouden medaille in de Pan American Championships-wegwedstrijd in 2023.

Altijd op het hoogste niveau

Hij komt over van Ineos waar hij hij heeft de afgelopen zes seizoenen doorgebracht. De renner zelf ziet het zeker zitten: “Sinds het begin van mijn carrière heb ik altijd al op het hoogste niveau van de wielersport willen meedoen."

"We kunnen zeggen dat UAE Team Emirates de afgelopen jaren de beste ploeg ter wereld is, dus het is een eer om te verhuizen Ik heb het gevoel dat ik grote stappen heb gezet bij INEOS, maar ik denk dat ik nog steeds marge heb om de komende jaren nog een stap te zetten", aldus Narvaez op de clubwebstek.