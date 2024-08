Geen kopvrouw: Demi Vollering duidelijk op haar plaats gezet in Nederlandse selectie

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag is het aan de mannen voor hun olympische wegrit, maar zondag rijden ook de vrouwen hun wedstrijd. Nederland komt met een bijzonder sterke selectie aan de start.

Wereldkampioene Lotte Kopecky is de grote topfavoriete voor het goud op de olympische wegrit, maar ook Nederland komt weer met een bijzonder sterke selectie aan de start met Vos, Wiebes, Vollering en Van Dijk.

Ook drie jaar geleden in Tokio had Nederland een sterk blok aan de start staan, maar toen was er van een plan niet echt sprake. De Oostenrijkse Kiesenhofer pakte zo goud, Van Vleuten moest tevreden zijn met zilver.

Wiebes kopvrouw bij Nederland

Nu is er wel een plan. "De rollen binnen het team zijn duidelijk verdeeld. Ik ben de sprinter en kopvrouw van het team", zegt Lorena Wiebes bij Wielerflits. En dus is de nummer twee van de wereld, Vollering, geen kopvrouw.

"Ik vind het best wel een goede zaak om iets vrijer te kunnen koersen. Maar langs de andere kant ben ik toch wel erg bezig om Lorena (Wiebes) een goed resultaat te bezorgen. Op dit parcours is het ook logisch dat zij de kopvrouw is", zegt Vollering.

Ook Marianne Vos gaat dus eerst en vooral voor Wiebes. "We hebben geleerd van Tokio en een duidelijk plan gemaakt richting Parijs. De rolverdeling is heel duidelijk, dat geeft een prettig gevoel."