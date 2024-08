Topfavoriet Mathieu van der Poel stevig op de korrel genomen: "Snap het gewoon niet"

Mathieu van der Poel is een van de grote favorieten voor het goud in de olympische wegrit. Toch heeft hij de finale van het parcours niet verkend.

Donderdagavond kregen de renners de kans om de lokale ronde van de olympische wegrit te verkennen. Zo konden de renners al eens de belangrijkste beklimming, de Côte de la butte Montmartre (1.1 km aan 5.7%), zonder publiek oprijden.

De Nederlanders, en dus ook favoriet Mathieu van der Poel, zakten echter niet af naar de buurt rond het Montmartre. De organisatie besliste namelijk dat de renners in colonne aan 30 kilometer per uur konden verkennen.

Zonneveld kritisch voor Van der Poel

Dat vond Van der Poel niet nuttig en dus sloeg hij de verkenning van de drie lokale rondes over. Analist Thijs Zonneveld is daar bijzonder kritisch over. "Ik vind het niet slim. Het finalerondje is zo chaotisch. Draaien, keren, op en af", zegt Zonneveld bij Hallo Parijs.

"Bochten over stoepen, passages over fietspaden. Ik snap gewoon niet waarom je dat niet gezien wil hebben. Van der Poel zegt dat hij het niet nuttig vindt en het op koerssnelheid zou moeten, maar dat doe je sowieso niet in een verkenning."

"Het is ook geen rondje waar je 20 keer rijdt zoals op een WK. En er zitten bochten bij waarvan je moet weten hoe ze liggen en hoe ze draaien. Dan kun je zeggen: je moet naar links, maar welke is het? Dat soort dingen is moeilijk vanaf een filmpje."