Patrick Lefevere niet blij met de gang van zaken in wielrennen: "Dat frusteert me"

Patrick Lefevere werkt hard aan zijn team voor volgend jaar. Al heel wat van zijn aanwinsten zijn echter al uitgelekt.

Sinds 1 augustus mogen wielertransfers officieel worden aangekondigd. In tegenstelling tot bij andere teams is het wel nog altijd stil bij de ploeg van Patrick Lefevere, er zijn nog geen nieuwe renners aangekondigd.

Lefevere bevestigde bij de Britse wielerjournalist Daniel Benson wel dat de kans bijzonder groot is dat Kasper Asgreen en Fausto Masnada vertrekken bij de ploeg. Asgreen rijdt sinds 2018 bij de ploeg, Masnada sinds 2021.

Lefevere over transfers Soudal Quick-Step

Wat inkomende transfers betreft lekten de voorbije maanden al heel wat namen uit die volgend jaar wellicht voor Soudal Quick-Step zullen rijden. Zo werden Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), Dries Van Gestel (TotalEnergies) en Valentin Paret-Peintre (Decathlon-AG2R) al genoemd.

Patrick Lefevere zelf bevestigde bij Benson dat Maximilian Schachmann (Red Bull-BORA-hansgrohe) wellicht terugkeert. De Duitser reed in 2017 en 2018 ook al voor de ploeg van Lefevere.

Al lijkt hij daar nu wel al spijt van te hebben. "Misschien heb ik te veel gezegd maar alles lekt tegenwoordig toch uit. En dat frustreert me. Maar laat me het erop houden dat de zaak zeker nog niet is afgerond", zegt hij bij Het Nieuwsblad.