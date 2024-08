Patrick Lefevere wil andere aanpak voor Remco Evenepoel: "Al zullen sommigen het oneens zijn..."

Er was niets te doen aan Remco Evenepoel tijdens de Olympische Spelen. Patrick Lefevere lijkt te weten waarom dat zo was.

Voor de olympische tijdrit was er twijfel over de vorm van Remco Evenepoel. Zou hij al genoeg hersteld zijn van drie weken Tour de France? Evenepoel moest het namelijk opnemen tegen de frissere Ganna en Tarling.

Evenepoel diende de twijfelaars van antwoord en won de tijdrit met 15 seconden voorsprong op Ganna en 25 voorsprong op Wout van Aert. In de wegrit was Evenepoel ook heer en meester, niemand kon zijn aanval beantwoorden.

Evenepoel rijdt beter na grote ronde

Het deed denken aan het WK van 2022 in Wollongong. Evenepoel moest door de jetlag toen genoegen nemen met de derde plaats in de tijdrit, maar in de wegrit stond er ook geen maat op. Evenepoel won met meer dan twee minuten voorsprong.

Patrick Lefevere ziet hetzelfde "Wat ik wel merk, en sommigen zullen het oneens zijn, is dat hij na een grote ronde altijd heel snel rijdt", zegt hij bij Radio 1. In 2022 had Evenepoel voor het WK de Vuelta gewonnen.

"We moeten misschien wat minder hoogtestages en trainingskampen inlassen, maar wel meer competitie." Voor het WK in Zürich zal Evenepoel nog de Renewi Tour (28/08 tot 1/09) of de Tour of Britain (03/09 tot 08/09).