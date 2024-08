Ex-wereldkampioene Degrendele maakt heel wat indruk op Olympische Spelen in Parijs

Nicky Degrendele heeft zich zonder problemen geplaatst voor de kwartfinales van het keirin. De Belgische maakt zo nog kans op de medailles.

In 2018 werd Nicky Degrendele verrassend wereldkampioene in het keirin. Daarna was bevestigen moeilijk voor de Belgische, maar zes jaar later staat ze eindelijk een eerste keer op de Olympische Spelen.

Tokio moest Degrendele nog aan zich voorbij laten gaan, maar in Parijs is ze er dus wel bij. In de eerste ronde van het keirin won Degrendele haar reeks dankzij een sterke koers. In de laatste ronde ging ze op en over iedereen.

Medaille voor Degrendele op de Spelen?

Degrendele verzekerde zich zo rechtstreeks van de kwartfinales van donderdag. "De eerste ronde is heel moeilijk, misschien wel de moeilijkste van allemaal, want er stoten er maar twee door", zei Degrendele bij Sporza.

Het doel van Degrendele was om ook bij die eerste twee te eindigen. In de laatste ronde ging Degrendele dus naar de leiding en gaf die niet meer af. "Makkelijk is het niet, want iedereen is hier in de beste vorm."

Een geruststelling voor Degrendele, al wil ze niet te veel zelfvertrouwen hebben om gefocust te blijven. "Nu bekijk ik het rit per rit. Ambities? Die ga ik voor mezelf houden", besloot Degrendele.