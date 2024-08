Ploegmaat doet boekje open over Pogacar en Vingegaard: "Zeker geen vrienden"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De voorbije vier edities stonden Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard samen op het podium van de Tour als eerste of tweede. Dit jaar trok Pogacar na twee nederlagen nog eens aan het langste eind.

De voorbije vier edities won Jonas Vingegaard twee keer, Tadej Pogacar was in 2021 en 2024 de beste. De Sloveen heeft nu drie eindzeges in de Tour, Vingegaard heeft er twee. De komende jaren zullen ze wellicht nog wel enkele duels uitvechten.

En hoewel er respect is tussen Pogacar en Vingegaard, is er wel degelijk ook sprake van rivaliteit. Dat bevestigt Nils Politt, ploegmaat van Pogacar. "Tadej en Jonas respecteren elkaar, maar mogen elkaar niet per se", zegt hij bij Schlag & Fertig.

Pogacar en Vingegaard geen vrienden

"Zo heb je vrienden in het peloton en renners die je niet zo mag. In de bus hangt bij ons ook een lijst met renners die vrienden zijn en een zwarte lijst. Daar wil je niet opstaan", stelt de Duitser toch bijzonder scherp.

De relatie tussen Evenepoel en Pogacar is dan weer volledig anders. "Tadej en Remco mogen elkaar, op en naast de fiets. Ze zijn vrienden", zegt Politt duidelijk. Dat was duidelijk tijdens de cooling down van Evenepoel en Pogacar.

Pogacar leek Evenepoel ook iets te gunnen tijdens de Tour, maar daar kon Evenepoel niet van profiteren. Hij werd derde in zijn eerste Tour, maar kan de komende jaren Pogacar nog het vuur aan de schenen leggen.