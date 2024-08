Nathan Van Hooydonck stelt zich vragen bij Remco Evenepoel: "Als je erover nadenkt..."

Remco Evenepoel pakte in de wegrit op de Olympische Spelen de gouden medaille. Dat deed Evenepoel met zijn intussen gekende tactiek.

Toen Mathieu van der Poel op de eerste beklimming van Montmartre geen verschil kon maken, versnelde Remco Evenepoel een paar kilometer later. Hij sprong naar enkele vluchters toe en begon meteen op kop te sleuren.

Evenepoel konden ze met moeite volgen en ze kraakten één voor één. Op 15 kilometer van de streep werd het ook bij Valentin Madouas te veel, hij haakte als laatste af. Evenepoel knalde, met nog een lekke band op 4 kilometer van de streep, naar het goud.

Van Hooydonck over 'tactiek' van Evenepoel

José De Cauwer bedacht een nieuwe bijnaam voor Evenepoel, de Anaconda. Omdat Evenepoel zijn tegenstanders langzaamaan doodknijpt. Nathan Van Hooydonck heeft bij de bijnaam van Evenepoel toch bedenkingen.

"Het past wel, maar ik vind het wel een slechte bijnaam", zegt hij bij in de podcast Derailleur. "Het past bij de tactiek van Evenepoel. Want zijn tactiek is eigenlijk geen tactiek. Hij kiest zijn moment en dat doet hij heel goed. "Maar dan begint hij gewoon heel hard op kop te rijden."

"Als je erover nadenkt, is dat altijd een slechte tactiek. Maar hij rijdt zó hard op kop dat hij de tegenstand gewoon versmacht. Madouas was derde in de Ronde en elfde in de Tour en is een enorm goede renner. En die wordt uit het wiel gereden. Dat gebeurt bij de junioren en de beloften, maar bij de profs..."