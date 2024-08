'UAE Team Emirates bezorgt toptalent Juan Ayuso een stevige domper'

Geen Tadej Pogacar bij UAE Team Emirates in de Vuelta en dus krijgen andere toppers de kans om voor een eigen klassement te rijden. Onder meer Adam Yates, Joao Almeida en Isaac Del Toro kunnen een gooi doen naar eindwinst.

Juan Ayuso, in 2022 nog derde en in 2023 vierde, had ook graag aan de start gestaan van de grote ronde in zijn eigen land. "Ik zou graag de Vuelta rijden, maar daarover moet ik in gesprek gaan met de ploeg", zei hij bij In De Leiderstrui na de olympische wegrit.

"Na de Tour de France heb ik het moeilijk gehad, maar als mijn lichaam goed reageert en verbetert, zou ik graag starten in Lissabon", zei Ayuso nog. Toen leek het er nog op dat de Spanjaard ook nog kans maakte om de selectie te halen.

Volgens La Gazzetta dello Sport is de knoop inmiddels doorgehakt en zou Ayuso, mits een late wijziging, niet bij de acht renners zitten die UAE Team Emirates naar de Vuelta zal sturen. De officiële selectie wordt maandag verwacht.

Voor het Spaanse toptalent een nieuwe tegenslag, nadat hij dus al moest opgeven in de Tour door covid. Ayuso staat wel op de voorlopige startlijst van de GP van Québec (13/09) en de GP van Montréal (15/09), maar daar komt ook Pogacar aan de start.

