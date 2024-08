📷 Wat niet op tv te zien was: Vollering verklaart de pech van "ontroostbare" Wiebes

Lorena Wiebes was dé topfavoriete voor de eerste gele trui in de Tour de France Femmes. De Nederlandse had echter materiaalpech in de laatste kilometer en kon niet sprinten voor de zege.

Niemand is sneller in het vrouwenpeloton dan Lorena Wiebes. De Nederlandse won al 18 keer dit seizoen, in de Baloise Belgium Tour won ze vijf van de zes ritten, in de RideLondon Classique won ze alle drie de ritten.

Wiebes was dan ook topfavoriete voor de eerste gele trui in de Tour, de eerste rit eindigde namelijk in een massasprint. Maar Wiebes had materiaalpech en eindigde pas op de 41ste plaats, de Nederlandse was ontroostbaar.

Vollering moet Wiebes troosten

Ploeggenote Demi Vollering gaf wat meer uitleg. "Ik denk dat we het perfect deden als ploeg vandaag. We zaten de hele dag vooraan in het peloton. Er waren wat valpartijen, maar daar zaten we niet bij", zei ze bij NOS.

"Tot aan de laatste 500 meter ging het perfect. Toen reed iemand tegen het achterwiel van Lorena." Op foto's na de finish werd duidelijk dat de derailleur van Wiebes was afgebroken. "Dan was het klaar. Het is zo jammer, want anders had ze het hier afgemaakt."

"Ze was erg gebrand, dit doet erg veel pijn. Ik heb haar nog even vastgepakt, ze was helemaal in tranen. Dat het zo afloopt… Ze kon het niet eens proberen, dat is enorm zonde", besloot Vollering nog.