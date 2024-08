Nog maar net op vakantie of Lotte Kopecky staat alweer aan de start van een koers

Lotte Kopecky slaagde er niet in om een medaille te pakken in het omnium op de Olympische Spelen. De riem gaat er nu even af, maar toch kruipt Kopecky straks alweer op de fiets.

Op de Olympische Spelen in Parijs behaalde Lotte Kopecky tweede een olympisch diploma met een zesde plaats in het tijdrijden en een vierde in het omnium. Maar er was natuurlijk ook haar bronzen medaille in de wegrit.

Kopecky is na de Giro en de Olympische Spelen toe aan wat rust, ze komt maandag dan ook niet aan de start van de Tour de France Femmes. Al springt Kopecky al wel weer op haar fiets voor een wedstrijd.

Kopecky niet op huldiging Grote Markt in Brussel

Tijdens het dernycriterium in het Antwerpse Wilrijk zal Kopecky haar bronzen medaille tonen aan het publiek. De rensters worden om 15u voorgesteld, Kopecky zal er dus niet bij zijn op de huldiging van de Belgische medaillewinnaars op de Grote Markt van Brussel.

In Wilrijk komen ook Sanne Cant, Kelly Druyts, Laura Verdonschot, Jesse Vandenbulcke en Tessa Zwaenepoel aan de start. Eerst is er een sprintnummer, daarna volgt een criterium van 45 kilometer.

Op zaterdag 31 augustus zal Kopekcy ook aan de start staan van de GP Bolle in Oetingen. Julie De Wilde, Julie Vandevelde, Mieke Docx, Annemarie Worst, Eva van Agt en Carlijn Swinkels staan daar ook aan de start.