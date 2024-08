Vingegaard neemt fakkel over van Thibau Nys, maar sterke Tim Wellens zorgt voor een nieuw Belgisch huzarenstukje

Thibau Nys wist wel dat het lastig zou worden om op kop te blijven in Polen. Tim Wellens nam de Belgische glansrol even indrukwekkend van hem over. Jonas Vingegaard moet zich troosten met de leidersplaats.

Thibau Nys zorgde voor een spetterende opening in Polen, zoals de puncher in hem alles en iedereen aftroefde in Karpacz. Daar lag ook de aankomst van de tweede etappe, weliswaar na een pittige klimtijdrit van 15,4 kilometer. Het zou dus allesbehalve een sinecure worden voor Nys om zijn leiderstrui te kunnen behouden.

Romain Bardet zorgde voor een eerste richttijd met 25'01". Het kon nog altijd een heel stuk sneller en dat bewees ook Tim Wellens, de Belgische kampioen tijdrijden. Met een tijd van 23'59" knalde de man in de tricolore Bardet uit de hotseat. Wanneer de top 5 uit de stand zich opmaakte voor vertrek stond Wellens nog op kop.

Vingegaard bijt tanden stuk op Wellens

Het zag er dus goed uit voor onze landgenoot, zeker toen Mohoric een kleine minuut op hem moest toegeven. Zelfs Vingegaard beet de tanden stuk op de tijd van Wellens: de Deen kwam 9 seconden tekort. Aangezien de tweevoudig Tourwinnaar toch in de buurt kwam, ging hem dat wellicht wel de leidersplek opleveren.

Zo is het ook geschied. Niemand kwam dichter dan Vingegaard bij Wellens, wat de UAE-Belg een magnifieke triomf oplevert. Hij bewijst dat zijn overwinning op het BK tijdrijden allesbehalve toeval was: dit is een mooie manier om zijn trui eer aan te doen. Zijn ploegmaat Großschartner maakt de top drie in de rituitslag compleet.

Thibau Nys is leider af

Thibau Nys kon zich zoals verwacht niet meten met de betere tijdrijders en verdwijnt ook helemaal vooraan in het klassement. Geen schande. Die eindsprint van gisteren is het bewijs dat hij later in deze rittenkoers misschien nog wel eens uitpakt.