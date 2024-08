Demi Vollering moet het ontgelden van haar eigen team: "Hadden haar het advies gegeven..."

Geen tweede ritzege op rij voor Demi Vollering in de Tour de France Femmes. De Nederlandse was nochtans gewaarschuwd voor Puck Pieterse.

Het parcours van de vierde etappe in de Tour de France Femmes leek op een mengeling van de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Met vijf podiumplaatsen in de laatste zes jaar was Demi Vollering één van de favorieten.

"Demi deed de sprint al meerdere keren, ze kende de finish dus", zegt ploegleidster Anna van der Breggen bij Sporza. Vollering deed woensdag mee voor de zege, ze reed samen met Niewiadoma en Pieterse naar de streep in Luik.

Vollering werd gewaarschuwd voor Pieterse

Pieterse zette als eerste aan in de sprint, Vollering liet zich dus verrassen. En net wilden ze bij SD Worx-Protime vermijden. "We wisten wel dat Puck snel was. Ik had haar (Vollering, nvdr.) dan ook het advies gegeven om voor Puck de sprint aan te gaan."

"Haar eerste pedaalstroken zijn erg snel door het MTB'en", stelt Van der Breggen nog. Volgens de ploegleidster had er dus zeker meer ingezeten. "Als je ziet hoe snel ze nog terugkomt, dan moest ze niet zo lang wachten met aangaan."

"Maar oké, we hebben een goede koers gereden. En ze heeft de bonificatieseconden genomen, dat is goed." Vollering heeft nu een voorsprong van 22 seconden op Pieterse en 34 seconden voorsprong op Niewiadoma.