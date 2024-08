Remco Evenpoel hakt de laatste knoop door in voorbereiding op WK in Zürich

Na de Dauphiné, een hoogtestage, de Tour en de Olympische Spelen heeft Remco Evenepoel even een weekje vakantie genomen. Slechts een week, want Evenepoel is al opnieuw naar Spanje vertrokken om te trainen.

Daar gaat Evenepoel zich nog een laatste keer voorbereiden om nog eens te pieken. Het EK tijdrijden (11 september), het WK tijdrijden (22 september), het WK op de weg (29 september) en de Ronde van Lombardije (12 oktober) lagen al vast.

Evenepoel moest enkel nog een beslissing maken over zijn eerste koers na zijn trainingen in Spanje. Die keuze was er tussen de Renewi Tour (28 augustus tot 3 september) en de Tour of Britain (3 tot 9 september).

De organisatie van de Tour of Britain heeft nu zelf bekendgemaakt dat Evenepoel er aan de start zal staan. In Groot-Brittannië staan er zes etappes op het programma, de slotrit eindigt dus slechts twee dagen voor het EK tijdrijden.

Evenepoel krijgt al zeker Julian Alaphilippe als ploegmaat in Groot-Brittannië, de twee reden dit jaar nog niet samen in de ploeg. Vorig jaar gebeurde dat ook maar drie keer. Door het vertrek van Alaphilippe wordt het ook een van de laatste keren dat Evenepoel en Alaphilippe ploegmaats zullen zijn.

📝 It's about time we revealed some of the riders who will be lining up in Kelso next month...



Who better to start with than double Olympic champion, Remco Evenepoel, and 2018 Lloyds Bank Tour of Britain Men champion, Julian Alaphilippe? #TourOfBritain | @LloydsBank |… pic.twitter.com/CEeeM5QtkJ