Wout van Aert over Cian Uijtdebroeks en Sepp Kuss: "Met alle respect, maar..."

Wout van Aert staat met ambitie aan de start van de Vuelta. Dat de ploeg geen echte favoriet voor de eindzege heeft, speelt ook in zijn voordeel.

De Giro moest Wout van Aert missen door zijn zware val, de Vuelta kan hij wel rijden. Dat was ook het plan voor het seizoen, om eens van de twee andere grote rondes te proeven. Door omstandigheden wordt dat nu enkel de Vuelta.

Van Aert doet dat wel met de Tour en de Olympische Spelen in de benen. Toch mikt hij vooral op ritwinst(en) en kan Van Aert zijn eigen koers rijden. Want Visma-Lease a Bike heeft geen topfavoriet voor de eindzege.

Geen topfavoriet bij Visma-Lease a Bike

Al zal Van Aert zeker voor Kuss of Uijtdebroeks werken als ze in een goede positie staan in het klassement. Toch wordt het anders dan een Tour met Vingegaard. "Maar het klopt inderdaad dat zij, met alle respect voor hun kwaliteiten, niet de topfavorieten zijn", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad.

De andere ploegmaats bij Visma-Lease a Bike zullen Van Aert ook aan ritzeges proberen helpen en de wedstrijd zullen controleren. "Ik ontken niet: dat geeft een prettig gevoel", zegt Van Aert.

Al beseft hij ook dat niet alles rond hem draait, want de aankomsten bergop zijn voor Van Aert te zwaar. "Voor die etappes hebben we Sepp en Cian. Eigenlijk liggen er elke etappe mogelijkheden voor ons."