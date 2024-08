Lijdensweg van dappere Belgische dan toch ten einde

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er is dan toch een einde gekomen aan de lijdensweg van Mieke Docx. Een dag na haar heroïsche strijd tegen de tijdslimiet was het eigenlijk niet meer aangewezen om nog aan de start te komen van de volgende rit. Einde verhaal zo voor haar.

Etappe zes werd een echte lijdensweg voor Mieke Docx. Een hele dag moest ze strijden om simpelweg niet buiten tijd aan te komen. En dat zou uiteindelijk ook niet gebeuren, al had ze amper twee minuten overschot op de tijdslimiet.

"Ik ben kapot", snikte ze meteen na afloop. Ze barstte in tranen uit en vond troost bij Linde Merckpoel, aanwezig voor de VRT/Sporza. "Wat een beer ben jij", stak die Docx een hart onder de riem. Een dag later is er dus minder nieuws.

Ze probeerde het wel nog en wilde nog eens alles geven, maar na vijf kilometer moest ze er al de brui aan geven wegens slechte benen. En zo verlaat de sympathieke Belgische alsnog de Tour de France Femmes na lang aandringen.

Niet goed opgestaan

"Ik ben niet zo goed opgestaan vanochtend, dus we zullen zien wat het vandaag gaat geven", klonk het vooraf. "Gisteren was het ook al knokken tot aan de meet. Ik ga er alles aan doen om vandaag opnieuw binnen de tijd aan te komen."

Die strijd zou ze uiteindelijk dus niet kunnen leveren. Einde verhaal op die manier voor Docx, die wel mag terugkijken op een parcours met heel veel strijdlust. We zullen haar zeker herinneren, zeker na de vorige dag.