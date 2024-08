📷 Tadej Pogacar is helemaal terug, maar moet zijn fans meteen intomen: "Rustig aan"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na de Giro en de Tour was Tadej Pogacar even aan rust toe, maar die zit er nu op. De Sloveen is opnieuw aan het trainen.

Al van 21 juli is het geleden dat Tadej Pogacar zijn derde Tourzege op zijn naam schreef. Daarvoor had de Sloveen ook al de Giro gewonnen, voor het eerst sinds 1998 en Marco Pantani won nog eens iemand de Giro en Tour in hetzelfde seizoen. De Olympische Spelen liet Pogacar door vermoeidheid aan zich voorbij gaan, al was het feit dat zijn verloofde Urska Zigart niet geselecteerd was de echte oorzaak om niet naar Parijs af te zakken. Pogacar kon zo wat meer vakantie nemen. Die vakantie zit er nu op voor Pogacar, dat heeft de Sloveen zelf aangekondigd op zijn sociale media. "Raad eens wie er terug is op Instagram. Na vakantie is het tijd om opnieuw aan de slag te gaan", schreef Pogacar bij enkele vakantiefoto's. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tadej Pogačar (@tadejpogacar) Pogacar staat nog voor een druk najaar. Hij rijdt het Canadese tweeluik in Québec (13/09) en Montreal (15/09) als voorbereiding op het WK in Zürich (29/09). In Italië sluit Pogacar zijn seizoen af met de Giro dell'Emilia (05/10), Tre Valli Varesine (08/10) en de Ronde van Lombardije (12/10). De Sloveen lanceerde ook nog wat nieuwe merchandise, maar zijn fans waren duidelijk wat te enthousiast. "Rustig aan, jullie hebben mijn website doen crashen", schreef Pogacar nog.