📷 'Jonas Vingegaard neemt drastische beslissing en heeft daar zijn reden voor'

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport komt Jonas Vingegaard dit jaar niet meer tot koersen toe. De Deen zou daar een goede reden voor hebben, zo klinkt het.

De 27-jarige kopman van Visma Lease a Bike wil zich volgens de sportkrant focussen op de geboorte van zijn tweede kindje.

De Italiaanse journalist Ciro Scognamiglio zegt dat meerdere bronnen het nieuws aan hem bevestigd hebben, maar officieel is het niet.

Dat betekent dat Vingegaard ook niet van de partij zou zijn op het WK in Zürich, waar hij nochtans met het parcours dat er ligt een goede kans maakt.

Het feit dat Vingegaard zwaar ten val kwam in het Baskenland en nog altijd niet helemaal hersteld is van de opgelopen verwondingen zou ook wel eens deel van die beslissing kunnen uitmaken.

Info @Gazzetta_it - Sources confirmed us that @VingegaardJonas is likely not to race again in this season, with @vismaleaseabike and national team. If confirmed, the 2 times @LeTour winner closed his 2024 with the victory at tour of poland @cycling_podcast