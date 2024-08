Lidl-Trek haalt andermaal uit en haalt medaillewinnares op bij Visma - Lease a Bike

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na Riejanne Markus heeft Lidl-Trek opnieuw een slag weten te slaan bij Visma - Lease a Bike. Ook zilveren Olympische medaillewinnares Anna Henderson zal de komende jaren bij Lidl-Trek aan de bak gaan.

De 25-jarige Anna Henderson heeft een contract bij Lidl-Trek getekend tot 2027. De komende drie jaar zal ze dus bij die formatie rijden. Net als Riejanne Markus eerder werd ze weggeplukt bij Visma - Lease a Bike.

De tijdritspecialiste gaf op de website van haar nieuwe team aan wat dat voor haar allemaal betekent. “Mijn beslissing om van team te veranderen werd ingegeven door de wens naar nieuwe uitdagingen en kansen om als renner te groeien."

© photonews

"Lidl-Trek bood een interessante omgeving met sterke steun, een duidelijke visie voor mijn toekomst en een teamdynamiek die aansluit bij mijn professionele en persoonlijke doelen. Naar Lidl-Trek gaan voelde als de juiste stap om mijn vaardigheden verder te ontwikkelen en bij te dragen aan een team dat gericht is op succes."

Bijdragen aan de ambities

"Ik bewonder al een aantal jaren de manier waarop het team racet, meer specifiek hun agressieve racestijl en het echt op elkaar leunen tijdens de race. “Ik heb een heel positief gevoel over deze stap en ben enthousiast over wat ons de komende drie jaar te wachten staat."

"Ik kijk er vooral naar uit om met een nieuwe groep teamgenoten en staf samen te werken, en ik ben benieuwd hoe we elkaar kunnen stimuleren om onze doelen te bereiken. De frisse omgeving en de verschillende perspectieven binnen Lidl-Trek zijn iets waar ik enthousiast over ben, en ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan de ambities van het team en te zien hoe we samen kunnen groeien."