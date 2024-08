Nadat ploegmaat Thymen Arensman onwel werd: Laurens De Plus slaat noodkreet in de Vuelta

Het is ontzettend warm in de Vuelta en Thymen Arensman raakte in de zevende etappe zelfs oververhit. Ploegmaat Laurens De Plus hoopt dan ook snel op beterschap.

Na de zevende etappe moest Thymen Arensman even in ambulance zitten nadat hij tijdens de etappe overhit raakte. Een dag later staat de Nederlander echter gewoon aan de start, ondanks dat het opnieuw zo warm is.

Ploegmaat Laurens De Plus kon een dag later wel met geruststellend nieuws komen. "Hij raakte oververhit, maar kon zich wel snel afkoelen. Hij is oké, maar koersen in deze temperaturen is niet gezond voor ons", zegt hij bij HLN.

De Plus heeft genoeg van de warmte

Voor de achtste dag op rij stijgt de temperatuur richting de 40 graden. Voor De Plus is het stilaan genoeg geweest. "Het mag gaan stoppen. Maar binnen twee dagen trekken we eindelijk naar het noorden. Daar is het iets minder warm."

De organisatie neemt wel maatregelen met het Extreme Weather Protocol, de brandweer staat aan de kant van de weg met waterslangen om de renners nat te spuiten. Al haalt dat volgens De Plus weinig uit.

"Dat zijn druppels op een hete plaat." De renners moeten zich zelf zo veel mogelijk proberen af te koelen door ijs, water en voeding te halen bij de volgwagen. Er zit niets anders op voor de renners.