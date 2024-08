Wout van Aert komt met rechtzetting na 'fake news' over hem in de Vuelta

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert stond in een afdaling plots aan de kant van de weg. Niet door een valpartij, maar wel door een kettingprobleem.

Op 45 kilometer van de streep, in de afdaling van de Puerto Mirador de las Palomas, werd er een valpartij van Wout van Aert gemeld. Schade was er echter niet te zien bij Van Aert, die ook snel terugkeerde in het peloton.

Van Aert probeerde daarna Cian Uijtdebroeks, die opnieuw snel moest lossen en acht minuten verloor, nog terug te brengen naar het peloton. Ook Van Aert liet uiteindelijk lopen en kwam als 96ste binnen op bijna 9 minuten.

Bij VTM Nieuws gaf Van Aert een korte reactie. Daar maakte hij duidelijk dat hij niet gevallen was tijdens de etappe. "M'n ketting lag eraf en ik kon hem er niet meteen weer opkrijgen. Het was op een slecht moment."

Geen bedreiging Van Aert voor groene trui

Voor Van Aert was het voor de rest een zorgeloze etappe. Hij verzamelde geen punten voor het groene klassement, maar dat deed ook zijn concurrent Kaden Groves niet. Van Aert heeft nog altijd een voorsprong van 41 punten op de Australiër.

Primoz Roglic pakte door zijn tweede ritzege wel 30 punten, maar volgt nog altijd op 145 punten van Van Aert. De Sloveen zou dus nog enkele etappes en tussensprints moeten winnen om een echte bedreiging te zijn voor Van Aert.