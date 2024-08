Kon het nog beter? Wout van Aert blikt terug op zijn eerste week in de Vuelta

Wout van Aert kan de eerste week van de Vuelta bijzonder goed afsluiten met twee ritzeges en ook de groene trui zit stevig om zijn schouders. Net voor de eerste rustdag trok hij nog in de aanval.

Zelfs in de eerste echte bergrit in de Vuelta liet Wout van Aert zich nog eens zien en viel hij als eerste aan. "Ik voelde mij goed en mijn benen waren zeker in orde", zei Van Aert achteraf bij VTM Nieuws.

Op de eerste beklimming van de dag moest Van Aert wel lossen door het stevige tempo van Marc Soler. "Achteraf is dat jammer, want nadien bleef ik op dezelfde afstand hangen", zei Van Aert. Al was er ook een ander plan.

Van Aert wilde vanuit de vlucht nog iets betekenen voor kopman Sepp Kuss, maar Van Aert was uiteindelijk niet goed genoeg. "En later werd ook duidelijk dat Sepp daar ook niet de benen voor had."

Van Aert tevreden over eerste Vuelta-week

De eerste rustdag komt voor Van Aert net als voor de rest van het peloton op een goed moment. Hij kan ook tevreden zijn na een aantal dagen in het rood, de groene trui om zijn schouders en twee ritzeges.

"Meer hoeft dat niet te zijn. Ik ben heel tevreden met hoe deze week is gelopen. Ik hoopte dan ook om hier voor de rustdag te kunnen staan met een zege en stevig in het groen. "Als ik terugblik op deze week was ik er in Sevilla (tweede na Bittner, nvdr.) ook wel dichtbij, maar in sprints komt het altijd aan op details."