Van Eetvelt legt uit op welke domme manier hij naast witte trui grijpt

Primoz Roglic won de achtste etappe in de Vuelta. Voor Lennert Van Eetvelt werd het een baaldagje en dat niet alleen op de slotklim.

Van Eetvelt verloor net geen halve minuut op ritwinnaar Primoz Roglic, maar hij had de achtste etappe duidelijk anders voorgesteld. De bedoeling was de witte trui te veroveren.

Alleen ging het in het slot van de etappe verkeerd. “Bij het opdraaien van die klim kwam Vlasov ten val waardoor ik voet aan grond moest zetten”, vertelt de renner van Lotto Dstny aan Het Nieuwsblad.

“Dat was dus geen goed begin en al zeker niet omdat het al meteen een heel steile strook was. In het iets vlakkere deel kon ik nog min of meer aansluiten maar toen had ik al een serieuze cartouche verschoten. Net op dat moment versnelde Roglic nog eens.”

Van Eetvelt had ook geen goed gevoel op de fiets, maar kon het tijdsverlies op Roglic beperken. “Als zoiets gebeurt, dan moet je vooral de schade beperken en ik denk dat ik daar in geslaagd ben. Ze zeggen dat je in elke grote ronde een mindere dag kent. Wel, dan hoop ik dat dit mijn mindere dag was.”

Onze landgenoot blijft mikken op de witte trui. “Ik had misschien gehoopt vandaag de trui van beste jongeren te kunnen pakken maar Tiberi was sterk. De Vuelta is echter nog lang.”