Een broertje of zusje voor Georges en Jerome? Sarah onthult wat Wout van Aert ervan denkt

Wout van Aert heeft samen met zijn vrouw Sarah twee kindjes: Georges (3,5) en Jerome (1). Al lijkt er daar (voorlopig) geen derde meer bij te komen.

Met de Vuelta is Wout van Aert aan zijn tweede grote ronde van het jaar bezig en dus moet hij zijn gezin opnieuw missen. Vrouw Sarah en hun zoontjes Georges en Jerome kwamen echter een paar keer op bezoek.

Al is dat niet makkelijk met twee jonge kinderen. Die Bie volgde twee van de drie weken van de Tour, maar dat is bijzonder vermoeiend voor haar. Al probeert hij haar in die periodes wel te ontlasten door goede hotels te regelen.

Geen derde Van Aert op komst

Vorig jaar verliet Van Aert de Tour voor de geboorte van Jerome, hij vierde ondertussen zijn eerste verjaardag. Dat eerste jaar is goed verlopen. "Ik heb opnieuw borstvoeding kunnen geven, mijn slaap was best wel oké", zegt De Bie bij HLN.

In die mate dat De Bie zelfs even nadacht over een derde kind. "Daarvoor moet je met z’n tweeën zijn, hé", lachte De Bie. "In mijn hart is er nog plaats voor een derde, maar twee kindjes zijn op dit moment perfect."

Een derde kind zou ook nog meer werk voor De Bie betekenen, want omdat Van Aert zijn slaap nodig heeft voor zijn recuperatie, moet zij altijd 's nacht opstaan. Al valt dat ook mee. "Gelukkig hebben we twee goede slapers."