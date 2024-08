Oefening gemaakt: Vansummeren geeft zijn selectie voor het EK op de weg in Limburg

Vanmiddag maakt bondscoach Sven Vanthourenhout zijn selectie voor het EK bekend. Voor de wegrit op 15 september mag hij acht namen kiezen.

Het EK wordt in Limburg gereden. Voor de wegrit mag de bondscoach acht namen selecteren. Ex-wielrenner Johan Vansummeren maakte de oefening zelf al eens.

Zo neemt hij als kopmannen Wout van Aert en Jasper Philipsen mee. Remco Evenepoel is niet van de partij, hij kiest er zelf voor om enkel de tijdrit te doen.

Als beschermde renners kiest Vansummeren voor Jordi Meeus en Jasper Stuyven. Meeus is in vorm en zal ook de lead-out voor Philipsen verzorgen. “Jasper Stuyven moet in dit soort wedstrijden altijd mee”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Ik zie veel mogelijkheden voor hem. Hij mag net zoals Van Aert demarreren en koers maken. Je kan niet alle eieren in het mandje van Wout leggen, dus is een klassiek type als Stuyven meer dan welkom. Ook hij heeft ervaring met lead-outs voor de spurt. Een zekerheid, vind ik.”

Als helpers selecteert Vansummeren dan weer Yves Lampaert, Victor Campenaerts, Tim Declercq en Dries Van Gestel.

“Die mannen kunnen elk de kop van het peloton nemen in nood, maar zijn ook stevige wapens voor de vroege vlucht. Zij kunnen de Belgische ploeg perfect vertegenwoordigen als een belangwekkende groep ervandoor gaat”, besluit Vansummeren.

Dat betekent wel dat hij namen als Tiesj Benoot, Arnaud De Lie, Quinten Hermans, Timo Kielich, Jonas Rickaert of Gianni Vermeersch thuislaat, maar Benoot en Hermans zou Vansummeren dan weer voor het WK selecteren.