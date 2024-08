'Evenepoel volgende week geen renner meer van Soudal Quick-Step? Ploeg voert de druk op'

De ploeg van Soudal Quick-Step wordt steeds meer rond Remco Evenepoel gebouwd. Toppers met dure contracten zoals Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen vertrekken, om de kern rond Evenepoel te versterken.

Toch wordt Evenepoel al een hele tijd aan een vertrek gelinkt bij Soudal Quick-Step. Eerst werd INEOS Grenadiers genoemd, maar het voorbije jaar is het vooral Red Bull-BORA-hansgrohe die als toekomstige ploeg naar voren wordt geschoven.

Na de Tour de France reageerde Patrick Lefevere al op de geruchten. "Alleen Bora? Ik lees ook over andere ploegen", zei hij bij Het Nieuwsblad. Toch was Lefevere niet bezorgd, omdat Evenepoel nog altijd een contract heeft tot eind 2026.

Maar de Britse wielerjournalist Daniel Benson meldt nu dat Red Bull-BORA-hansgrohe Evenepoel een ultimatum heeft gegeven van één week om te beslissen over een transfer naar het Duitse team in 2025.

Zijn er dan toch gesprekken aan de gang over een transfer van Evenepoel? Al lijkt het twijfelachtig dat Patrick Lefevere akkoord zou gaan met een vertrek van Evenepoel. Tenzij er natuurlijk een waanzinnig bedrag op tafel komt.

🚨Red Bull-Bora-Hansgrohe still chasing Remco Evenepoel but there's a deadline in place πŸ‡©πŸ‡ͺπŸ‡§πŸ‡ͺ



Tom Pidcock looking likely to stay at Ineos πŸ‡¬πŸ‡§



πŸ”— Full story is on the stack. Click on the first link in bio🫢



πŸ“Έ courtesy of ASO. pic.twitter.com/sqRlHky6TW