🎥 Decathlon-AG2R krijgt vier(!) gele kaarten na val Carapaz, O'Connor slaat stevig terug

De UCI heeft maar liefst zeven renners een gele kaart gegeven na de elfde etappe in de Vuelta. Daarbij vier renners van Decathlon-AG2R, rode trui Ben O'Connor reageerde verbolgen.

Toen een grote kopgroep van meer dan 30 renners wegreed, ging Decathlon-AG2R over de volledige breedte van de weg rijden. De ploeg van leider Ben O'Connor wilde zo vermijden dat nog iemand zou wegrijden.

Richard Carapaz kwam daardoor ten val, maar kon gelukkig wel verder. Maar de UCI was niet mild en deelde maar vier liefst vier gele kaarten uit. Victor Lafay, Geoffrey Bouchard en Bruno Armirail en ploegleider Cyril Dessel gingen in het boekje.

O'Connor niet akkoord met gele kaarten

Rode trui Ben O'Connor verdedigde zijn ploegmaats op X, maar verwijderde kort daarna zijn account. "Welke gevaarlijke beweging hebben mijn ploeggenoten Lafay, Bouchard en Armirail gemaakt waardoor ze een gele kaart hebben gekregen?"

"We blokkeerden de weg, zoals in elke koers gaat als er een ontsnapping wegrijdt. Het was totaal niet onze bedoeling om iemand ten val te brengen of van de weg te duwen", ging de Australiër verder.

"Een gele kaart is voor gevaarlijk rijden, maar als wij op kop rijden en iemand ons voorbijsteekt via het gravel langs de weg, is dat geen gevaar?", besloot O'Connor nog.