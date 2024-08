Sven Nys fronst de wenkbrauwen bij de opgave van Tim Merlier in de Renewi Tour

Tim Merlier is niet meer van start gegaan in de derde etappe van de Renewi Tour. Volgens Sven Nys toch een beetje een vreemde beslissing.

Na zijn stevige valpartij in de eerste etappe ging Tim Merlier donderdag toch van start in de tijdrit. Dat deed hij wel met een stevig verband om zijn arm en ook zijn rug was stevig geschaafd. Niet makkelijk in een tijdrit.

In de derde etappe kwam Merlier dan toch niet meer aan de start. "Hij lijdt nog steeds aan de wonden die hij opliep na de crash op de openingsdag. We wensen hem veel beterschap", meldde Soudal Quick-Step op zijn sociale media.

Nys over opgave van Merlier in Renewi Tour

De opgave van Merlier zou uit voorzorg zijn met oog op het EK op 15 september, dat wel niet in gevaar zou zijn. Sven Nys stelt zich dan ook wel wat vragen bij de opgave van Merlier in de Renewi Tour.

"Ik vind het een beetje een vreemde keuze, ook al begrijp ik wel dat hij zoveel mogelijk risico's wil vermijden richting dat EK. Maar aan de andere kant moet je wel trainen en kilometers maken richting dat EK", zei Nys tijdens de live-uitzending van de derde etappe op Sporza.

"De weersomstandigheden zijn goed, het is in zijn eigen streek en moet dus niet veel reizen om weer naar huis te gaan. Hij had ook gewoon deze wedstrijd verder kunnen afwerken, ook al was het met zijn ingepakte arm niet meer ideaal."