Tourwinnaar Niewiadoma doet stevige onthulling over haar eindzege en Demi Vollering

De Poolse Kasia Niewiadoma won de Tour de France Femmes met amper vier seconden voorsprong. Ze geeft nu echter toe dat ze niet de beste renster in koers was.

Voor Demi Vollering zag alles er goed uit voor een tweede eindzege in de Tour de France Femmes. De Nederlandse droeg de gele leiderstrui, maar in de vijfde etappe liep het mis. Ze viel en verloor bijna twee minuten.

In de slotrit richting Alpe d'Huez probeerde Vollering de gele trui nog te heroveren, maar ze kwam uiteindelijk vier seconden tekort. De Poolse Niewiadoma trok dus aan het langste eind. In The Move blikte ze er nog eens op terug.

Vollering beter dan Niewiadoma in de Tour

"Ik moet bekennen dat Demi de betere klimmer was van ons twee", geeft Niewiadoma eerlijk toe. "Maar er zijn ook zoveel wedstrijden geweest die ik verloor, terwijl ik de beste renster in koers was op dat moment."

"Daardoor kan ik nu volop genieten van deze overwinning. Vorig jaar viel ik aan op de Tourmalet en toen reed Marlen Reusser achter mij aan in dienst van Vollering. Nu zat Vollering alleen in de vallei naar Alpe d'Huez. Ik had het gevoel dat de rollen omgekeerd waren."

"Ik heb nog nooit zo afgezien als op Alpe d'Huez. Ik was verbaasd dat Demi niet verder uitliep en ik wist dat ik alles moest geven om die gele trui veilig te stellen. Er was geen andere optie dan m'n uiterste best doen. En uiteindelijk bleek het genoeg te zijn."