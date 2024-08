Opmerkelijk: Dries De Bondt is even ... Oliver Naesen

Raar momentje in de Renewi-Tour. Een van de koplopers was namelijk Dries De Bondt, maar die had niet het juiste rugnummer weten op te spelden. En dus was er toch wel wat hilariteit en de nodige vragen.

In de Renewi-Tour gingen we op zaterdag richting Aalter. Een aantal vluchters wilden een sprint in Aalter te ontlopen. Daarbij ook ene Dries De Bondt, die een erg herkenbare manier van rijden heeft.

Toch leek het er even op alsof Oliver Naesen in de vlucht zat, want we zagen wel degelijk het rugnummer 122 en dus niet 124. Toch was het wel degelijk De Bondt, die dus mogelijk een foutje heeft gemaakt deze ochtend.

© photonews

Wie dacht aan een grapje van Oliver Naesen? Dat leek niet het geval, want Naesen had ook gewoon zijn rugnummer opgespeld. En dus was het een hele zaak in de studio van Sporza tijdens de live-uitzending.

Opgelet voor de wasmachine

Verzorger Robert Dhont stuurde dan maar een berichtje naar Stijn Steels, die co-commentator van dienst was. Volgens hem wordt opgedragen om de nummers te verwijderen na de race door de renners, anders gaan de wasmachines kapot.

"Het ligt dus niet altijd aan de pers, maar soms ook aan de luiheid van de renners", kon er een lachje af bij Christophe Van De Goor. Het enigma is nog niet helemaal opgelost, maar het zorgde wel voor de nodige hilariteit.