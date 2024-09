📷 Vimsa-Lease a Bike steekt Wout van Aert stevig hart onder de riem na opgave in de Vuelta

Wout van Aert heeft de Vuelta moeten verlaten na een zware valpartij in een afdaling. Zijn ploeg Visma-Lease a Bike heeft hem een hart onder de riem gestoken.

Geen Wout van Aert meer in de Vuelta, in de 16de etappe kwam hij in de afdaling van de Collada Llomena zwaar ten val. Vooral de knie van Van Aert was bijzonder hard geraakt, met een diepe wonde tot gevolg.

Voor Van Aert bijzonder jammer, want hij had een mooie voorsprong in het puntenklassement en ook in het bergklassement stond Van Aert aan de leiding. Maar een trui zal Van Aert dus niet winnen in de Vuelta.

Visma-Lease a Bike heeft mooie boodschap voor Van Aert

Na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen opnieuw een stevige tegenslag voor Wout van Aert dit jaar. Of hij het EK of WK zal moeten missen, valt nog af te wachten. Visma-Lease a Bike steekt hem alvast een hart onder de riem.

"Twee dagen in het rood, drie ritzeges en schitteren in het groen en de bollentrui. Helaas verloor de Vuelta een van zijn hoofdrolspelers. Opnieuw staan we als één ploeg achter jou, op elke mogelijke manier."

"We hopen dat je snel herstelt, zodat je kan blijven doen waar je het beste in bent: mensen inspireren. Bedankt voor de memorabele momenten die je ons de voorbije weken hebt bezorgd. Herstel goed, kampioen."