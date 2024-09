Ploegleider Klaas Lodewyck zet Remco Evenepoel op scherp voor het WK in Zürich

Remco Evenepoel heeft is in de Tour of Britain bezig aan zijn rentree in het peloton na de Olympische Spelen. Volgens zijn ploegleider Klaas Lodewyck heeft Evenepoel nog werk voor het WK in Zürich.

In de eerste etappe van de Tour of Britain offerde Remco Evenepoel zich op voor ploegmaat Paul Magnier, in de tweede etappe deed hij dat voor Julian Alaphilippe. Evenepoel is in Groot-Brittannië op zoek naar een betere vorm. Evenepoel bereidt zich voor op het WK van eind september in Zürich, waar op 22 september de tijdrit op het programma staat en op 29 september de wegrit. Er resten Evenepoel dus nog iets meer dan twee weken tijd. Nog werk voor Evenepoel voor het WK Ploegleider Klaas Lodewyck ziet dat er nog wat werk is voor Evenepoel voor het WK. "Er moet nog een pak bij", zei Lodewyck bij Sporza. "Daarom geeft hij zoveel in koers, om nog een stap vooruit te zetten." Evenepoel doet in de Tour of Britain vooral intensiteit op, kleine procentjes die nodig zijn om daarna net iets meer te kunnen na de Ronde van Groot-Brittannië, die zondag eindigt. Daarna heeft Evenepoel nog twee weken voor de WK tijdrit. "Na deze zesdaagse moet hij eerst herstellen om dan in Spanje nog wat werk te kunnen verrichten", stelt Lodewyck nog. Zowel in het tijdrijden als op de weg kan Evenepoel in Zürich een tweede titel pakken.