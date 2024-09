Waarom Lotte Kopecky met extra motivatie start in Romandië: "Plots drong het door"

Lotte Kopecky begint vrijdag voorlopig aan haar laatste wedstrijd in de regenboogtrui. De Ronde van Romandië moet de laatste test worden voor het EK tijdrijden en het WK in Zürich.

Het omnium op 11 augustus op de slotdag van de Olympische Spelen was tot nu toe de laatste officiële wedstrijd van Lotte Kopecky. Met de Ronde van Romandië begint Kopecky vanaf vrijdag aan een driedaagse rittenkoers.

Afgelopen zaterdag won Kopecky nog de GP Oetingen, maar in Romandië zal ze pas echt weten waar ze op dit moment staat. Voor Kopecky wordt het ook de laatste wedstrijd in de regenboogtrui, voor ze haar titel verdedigt in Zürich.

"Afgelopen maand drong het wel door dat dit mijn laatste koers wordt in mijn regenboogtrui. Het is een extra motivatie om hem nog eens te tonen. Ik heb ervan genoten om in die trui rond te rijden", citeert Het Nieuwsblad Kopecky op haar digitale persconferentie.

Vooral mentale rust voor Kopecky na de Spelen

Na de Spelen heeft Kopecky niet veel dagen zonder fiets gehad, ze is blijven trainen. Maar Kopecky heeft wel mentaal de batterijen opgeladen, onder meer door af te spreken met vrienden of op café te gaan.

"Ik hoop in deze Ronde van Romandië te ontdekken waar ik sta. Ook voor mij is dat een groot vraagteken." Dat met het oog op het WK eind september in Zürich, wat uiteraard het volgende doel is van Kopecky.