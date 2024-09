Richard Carapaz ruikt bloed in de Vuelta en wil nog voor sensatie zorgen

De Vuelta loopt op haar einde, maar voor de eindzege wordt het nog drie dagen hard tegen onzacht. Richard Carapaz hoopt nog altijd op het allerhoogste.

Met zijn ploeg EF Education-EasyPost fnuikte Richard Carapaz donderdag de podiumambities van Mikel Landa in de Vuelta. De Spanjaard verloor meer dan drie minuten en zakte van de vijfde naar de tiende plaats.

Een kanshebber minder dus voor het podium, maar in de laatste drie dagen kan er nog bijzonder veel. Vrijdag wacht de renners een beklimming buiten categorie en een aankomst bergop, zaterdag gaat het alleen maar bergop en bergaf. Afsluiten wordt er zondag gedaan met een tijdrit.

Carapaz wil Vuelta nog winnen

Met O'Connor, Roglic, Mas en Carapaz staan er nog vier renners binnen de twee minuten, maar Carapaz wil in de laatste drie dagen nog een gooi doen naar de eindzege. "Dit is nog maar de eerste zet", zei hij donderdag.

"We worden iedere dag beter en er is nog een hoop Vuelta te gaan. De natte weersomstandigheden eisen hun tol op iedereen, maar ik heb vertrouwen in mijn derde week. We willen meedoen om de eindzege, dus dit was de eerste zet."

Carapaz won in 2019 al eens de Giro, daarna werd hij nog tweede in de Vuelta (2020) en de Giro (2022). Vorig jaar moest Carapaz al na de eerste rit opgeven in de Tour, dit jaar werd hij 17de maar won ook het bergklassement dankzij een sterke derde week.