Visma Lease a Bike doet ferme knieval: "We hadden een plan..."

De Vuelta is, op Wout van Aert na, geen succes geworden voor Visma Lease a Bike. Dat bleek ook nog maar eens in de etappe van zaterdag.

Wout van Aert maakte de Vuelta van Visma Lease a Bike, met drie etappezeges, de puntentrui en de bergtrui, maar onze landgenoot moest na een zware valpartij echter forfait geven.

Voor de rest was de Ronde van Spanje een fikse tegenvaller voor de Nederlandse wielerploeg. Ook zaterdag wilde het niet lukken. Seppe Kuss werd 25ste in de rit en staat 13de in het klassement.

“We hadden het plan om voor de etappezege te gaan”, stelt ploegleider Grischa Niermann na afloop op de website van Visma Lease a Bike. “Dat had wellicht gekund via de ontsnapping of met een sterke Sepp.”

“Maar helaas moeten we eerlijk bekennen dat we vandaag niet goed genoeg waren. Sepp moest helaas op de voorlaatste beklimming de rol lossen. Het is voor nu wat het is. De jongens hebben er wel degelijk voor gestreden en gedaan wat ze konden. We waren vandaag simpelweg niet goed genoeg om mee te kunnen doen.”

Vandaag staat de slottijdrit in Madrid op de agenda. Het wordt vooral uitkijken naar het afscheid van Robert Gesink. Kuss, vorig jaar nog eindwinnaar van de Vuelta, probeert zijn 13de plek vast te houden.