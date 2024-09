Analist komt met vervelende opmerking over Vueltazege van Remco Evenepoel

Primoz Roglic pakte zondag de eindwinst in de Vuelta. Een huzarenstukje als je ziet met welke voorbereiding dat gebeurde.

Roglic moest geblesseerd opgeven in de Tour de France. Nauwelijks hersteld stond hij vervolgens aan de start van de Vuelta, maar die wist hij wel op zijn naam te schrijven.

Thijs Zonneveld kijkt in de podcast ‘In het Wiel’ alvast op van de prestaties van de Sloveen. “Roglic is een van de beste klassementsrenners van afgelopen jaren”, vertelt de Nederlander. “Hij heeft eigenlijk alle etappekoersen gewonnen, behalve één: de Tour de France.”

Gezien zijn leeftijd en de concurrentie mag Roglic daar normaal een kruis overmaken. Dat hij er nog in slaagt de Vuelta te winnen wijst volgens Zonneveld op veel veerkracht.

De teller staat ondertussen op vier eindzeges in Spanje. “Van die vier Vuelta's heeft hij er drie gewonnen op het moment dat hij terugkwam van tegenslag in de Tour”, stipt Zonneveld aan.

En in 2022, het jaar dat Remco Evenepoel won, had hij volgens Zonneveld ook moeten winnen. “Die ene van Evenepoel had hij misschien ook nog kunnen winnen. Dat was een spannende laatste week geworden. Hij heeft die Vuelta's zo vaak gewonnen terwijl hij niet top aan de start stond.”