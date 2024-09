Rijdt Tadej Pogacar in 2025 Parijs-Roubaix? Sloveen licht klein tipje van de sluier

Tadej Pogacar wil elk jaar wel iets nieuws proberen, zoals hij dat dit jaar deed met de dubbel Giro-Tour. Wanneer zien we de Sloveen nu aan de start van Parijs-Roubaix?

Met de Ronde van Vlaanderen, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en drie keer de Ronde van Lombardije heeft Tadej Pogacar al zes monumenten op zijn palmares staan. Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix ontbreken nog.

In Milaan-Sanremo werd Pogacar al eens twaalfde, vijfde, vierde en dit jaar derde. Hij komt dus steeds dichterbij, maar er is elk jaar wel iemand sterker. Vorig jaar Mathieu van der Poel, dit jaar Jasper Philipsen.

Rijdt Pogacar in 2025 Parijs-Roubaix?

Enkel in Parijs-Roubaix stond Pogacar nog nooit aan de start. De kasseiklassieker wordt vaak vermeden door klassementsrenners door het hoge risicogehalte dat het met zich meebrengt. Maar Pogacar staat er wel voor open.

"Er is zoveel kracht en geluk nodig in die koers, maar dat is van horen zeggen. Ik zal het op een dag proberen. In 2025? Moeilijk, maar niet onmogelijk. Ik laat voor volgend jaar alle deuren open", zegt hij bij La Gazzetta dello Sport.

Pogacar liet eerder al uitschijnen dat hij volgend jaar de dubbel Tour en Vuelta wil rijden. Een deelname aan Parijs-Roubaix zou te veel risico's met zich meebrengen omdat doel in gevaar te brengen.