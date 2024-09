Remco Evenepoel zeer helder na WK-goud: "Moeilijkste tijdrit uit mijn leven en dat is mijn fout"

Remco Evenepoel heeft het geflikt. Na de Olympische titel mag hij zich nu ook opnieuw wereldkampioen tijdrijden noemen. De Belg had het echter helemaal niet zo makkelijk als het misschien wel leek.

Remco Evenepoel hield aan de streep uiteindelijk maar een dikke zes seconden over op Ganna. Het werd zo toch nog een nagelbijter, nadat hij eerder ook al bij de start even met een paniekmomentje moest gaan afrekenen.

Maar eind goed, al goed: Evenepoel wist opnieuw WK-goud in de tijdrit in Zürich bij te schrijven op zijn erelijst. En daardoor komt hij nu echt wel in de galerij der groten terecht.

"Ja, ook mijn hart stond even stil. Ik trapte gewoon even achteruit om mijn powermeter goed te zetten en mijn ketting viel eraf. Dat was mijn schuld, ik heb het ook al eens voorgehad in het Baskenland. Ik mocht het eigenlijk niet meer doen."

Moeilijkste tijdrit uit mijn leven

Remco Evenepoel wist maar al te goed dat hij zelf in fout was op het startpodium. Uiteindelijk moest hij zonder powermeter de tijdrit afwerken. "Ik vond het juiste scherm niet meer. Dus reed ik zonder een blik op mijn waardes", aldus Evenepoel bij Sporza.

"En zo werd het een hele lastige tijdrit. Want iedereen weet dat ik heel hard vasthoud aan mijn cijfers. Ik hoorde dat ik een voorsprong had, maar na het tweede tussenpunt reed ik een beetje blind. Het was de moeilijkste tijdrit uit mijn leven. Maar uiteindelijk moet je je lichaam goed kunnen aanvoelen als je wilt winnen."