Onverwachte transfer? 'Ploeg in nood met veel geld trekt aan de mouw van Maxim Van Gils'

Maxim Van Gils (24) brak dit jaar helemaal door met heel wat goede uitslagen én een karrenvracht aan UCI-punten. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij.

Drie keer mocht Maxim Van Gils dit jaar zegevieren. Hij won de korte tijdrit van 5 kilometer in de Ruta del Sol, Eschborn-Frankfurt en de GP des Kantons Aargau. En Van Gils eindigde in totaal 13 keer in de top tien.

Twaalf van die dertien noteringen in de top tien behaalde Van Gils in eendagswedstrijden, waardoor hij maar al meer dan 2500 UCI-punten verzamelde dit jaar. Bij Lotto Dstny scoorde niemand beter dit jaar.

Astana denkt aan Van Gils

De Belgische ploeg legde Van Gils dan ook vast tot eind 2026, de ploeg wil eind volgend jaar opnieuw de overstap maken naar de WorldTour en staat momenteel negende op de ploegenranking van 2023-2025.

Astana staat er dan weer niet goed voor, de ploeg van Aleksandr Vinokoerov staat op de 21ste plaats met een achterstand van 4500 punten op nummer 18 Cofidis. Volgens het Franse VeloClub denkt Astana dan ook aan Van Gils.

Met het Chinese XDR heeft Astana onlangs een nieuwe en rijke geldschieter gevonden die het contract van Van Gils zou kunnen afkopen. De vraag is alleen of hij én Lotto Dstny wel oren zullen hebben naar een eventueel voorstel van Astana.